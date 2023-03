PM apreende submetralhadora e radiocomunicadores na Fazenda Grande

Uma submetralhadora foi apreendida pela Polícia Militar no bairro da Fazenda Grande. A apreensão aconteceu na localidade Vila Soares, na noite dessa segunda-feira (20).

Segundo a PM, por volta das 23h, as equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp BTS realizavam patrulhamento na localidade de Vila Soares, quando avistaram indivíduos suspeitos, que fugiram com a chegada da viatura. Os policiais fizeram uma varredura no local e flagraram um homem tentando entrar em uma residência.

Na busca pessoal, os militares encontraram na mochila dele uma submetralhadora e um carregador contendo cinco munições, 15 pinos com cocaína, cinco celulares, dois rádios comunicadores, um caderno de anotações e três cartões de banco.