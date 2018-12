PM atira contra filhos durante briga com esposa; um deles morreu

Um sargento da Polícia Militar (PM), lotado no 13ª Batalhão da PM, atirou contra os dois filhos na manhã deste domingo (2), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, após uma discussão familiar. De acordo com a Polícia Civil, os filhos tentavam impedir uma briga entre os pais, quando Moisés de Lima

Carvalho efetuou os disparos.



Segundo familiares, o militar é alcoólatra e tem histórico de comportamento violento, repetindo as agressões contra a esposa diariamente. Por isso, os filhos estariam insatisfeitos com o pai e teriam decidido que o PM já não moraria na mesma casa que a mãe deles. Ainda de acordo com a família, um dos filhos

estaria tirando os pertences do pai da casa, quando teve início a confusão, que terminou com os tiros.



Diego Lima Carvalho, 28 anos, levou um tiro na região do abdômen e foi levado para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife. Já Moisés Francisco Carvalho Filho, 29 anos, foi atingido no braço e encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas (HGV), no bairro Cordeiro.



Segundo o HR, Diego, que estava em estado grave, passou por uma cirurgia geral e vascular, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no fim da tarde desre domingo (2). A família informou que Moisés também passou por uma cirurgia, para a retirada do projétil no braço, e passa bem.



Flagrante

O PM foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), também no Cordeiro, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. O sargento da PM será custodiado no Centro de Reabilitação da Polícia Militar de Pernambuco (CREED) e apresentado em audiência de custódia

na manhã desta segunda-feira (3).