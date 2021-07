PM baiano ganha medalha em campeonato internacional de jiu-jitsu

O soldado da Polícia Militar Diego Macedo Santos levou a medalha de bronze no Campeonato Sul-americano de jiu-jitsu, na Arena da Juventude, Parque Olímpico da Vila Militar, em Deodoro (RJ), na sexta-feira (23). Ele é lotado na 46ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), na cidade baiana de Livramento de Nossa Senhora.

O policial pratica jiu-jitsu há dois anos. “Venho me preparando há bastante tempo, mas para mim foi uma surpresa. Fico feliz em chegar até aqui e pretendo ir ainda mais longe”, celebra Diego.

(Foto: Divulgação)

Desde que começou no esporte, ele já tem seis medalhas de disputas municipais em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, onde nasceu. Agora, o foco está no Campeonato Baiano, que acontece em setembro na cidade de Porto Seguro.

“Resta menos de um mês para meu próximo desafio, por isso preciso manter minha disciplina nos treinos. Durante a semana não descuido dos treinos, além de trabalhar a musculação e o condicionamento físico”, explica. O soldado é acompanhado pelo mestre Izais Correia, da Escola da Luta HG.

O sonho do soldado é ir para o mundial em Abu Dhabi, em novembro. “Estou em buscas de patrocínios para tentar trazer essa medalha”, diz ele.