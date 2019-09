PM cadeirante da Bahia é campeão sul-americano de fisiculturismo

O cabo da Polícia Militar Carlos Moreira de Freitas Júnior, da 64ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Feira de Santana), ganhou uma medalha de ourou no Campeonato Sul-Americano de Fisiculturismo, que aconteceu no Equador. Com a conquista, ele vai representar o Brasil no Mundial da Espanha, em dezembro desse ano.

Carlos Alberto é paratleta - ele sofreu um acidente em 2017 que o deixou paraplégico. Ele é primeiro PM cadeirante na ativa da história da Polícia Militar. Já foi tricampeão baiano e brasileiro, além de campeão da Arnold Classic Brasil e medalhista de prata do Sul-Americano da Argentina, em 2017.

Ele entrou na PM como soldado e trabalhava em Rádio Patrulhamento Operacional, levando uma vida ativa e muito esportiva. Em dezembro de 2017, sofreu um acidente de carro em que perdeu o único irmão e um amigo.

Cinco dias depois do acidente, internado na UTI, ele acordou e descobriu as perdas que tinha sofrido e também que não poderia mais mexer as pernas. “Com sete meses depois do acidente fui internado no Hospital Sarah, em Salvador, para reabilitação, e lá conheci vários esportes adaptados”, conta. Depois de ter alta, voltou logo a praticar musculação e se dedicou ao esporte.

Competições

O cabo participou a convite da Confederação Internacional de Fisiculturismo e Fitness (IFBB) do primeiro Campeonato Baiano da categoria. Desde então, ele decidiu que queria continuar investindo nisso.

Ele teve ajuda de custo da PM para competir no exterior e sempre buscou patrocínio para arcar com as despesas das viagens. “Ajudamos a comprar a passagem de avião para ele”, diz o comandante da 64ª CIPM, major Garcia.

Agora, o cabo faz uma arrecadação na sua conta para quem quiser ajudar na sua viagem para seguir na competição. Veja abaixo os dados:

