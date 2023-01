PM confunde pedaço de madeira com fuzil e mata catador de recicláveis

Dierson Ges da Silva, 50 anos, foi assassinado, nesta quinta-feira (5), pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Catador de materiais recicláveis, ele carregada um pedaço de maneira consigo quando foi alvejado por tiros. Os PMs dizem ter confundido o objeto com um fuzil. O crime aconteceu na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio.

Em nota, a PM daquele estado afirmou que "uma equipe se deslocava pela localidade do Pantanal, uma área historicamente conflagrada, quando se deparou com um homem conduzindo o que aparentava ser um fuzil, pendurado em uma bandoleira. Os policiais efetuaram disparos e o atingiram. O ferido não resistiu".

Após o crime, moradores protestaram e cercaram os policiais, que foram chamados de assassinos. A PM do Rio afirmou que irá apurar o caso.

A ação da região contava com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). A investida da polícia tinha como objetivo original a prisão de criminosos ligados ao crime organizado e que, supostamente, atuam na região.