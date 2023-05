PM dá soco em idosa enquanto agredia homem que já estava rendido

Dois policiais militares foram filmados agredindo uma idosa de 70 anos e um homem que já estava rendido rendido durante uma abordagem nesta terça-feira (30) na cidade de Igaratá, no interior de São Paulo.

Um dos envolvidos, Kleber Freitas da Silva foi afastado da corporação.

Segundo o g1, a discussão foi provocada por um muro construído por um terreno da família, que estaria invadindo o terreno da idosa identificada como Vilma.

Os filhos da aposentada intercederam e foram conversar com o responsável pela construção. Os ânimos se exaltaram e a idosa, que é deficiente auditiva, acionou a PM.

No local, os policiais algemaram dois filhos de Vilma e, mesmo após conter os dois, os militares agrediram um deles com socos e chutes.

A ação foi filmada. No vídeo, o policial Kleber dava socos no filho rendido, quando Vilma se aproximou e deu um tapa no PM, que revidou com um soco. Freitas ameaçou sacar a arma, mas desistiu ao ver a idosa.

Pouco depois, o vídeo mostra o outro PM, Thiago Alves de Souza, chutando o filho de Vilma, que estava algemado e não reagia.

Afastado

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo,

foi instaurado um inquérito Policial Militar (IPM) para apurar todas as circunstâncias do ocorrido.

Apenas Kleber foi afastado. Thiago Alves, até o momento, segue ativo na corporação.