PM de folga mata jovem de 14 anos ajoelhado em São Paulo

Um policial militar foi filmado perseguindo e matando um adolescente de 14 anos na cidade de Diadema, na Grande São Paulo. O caso aconteceu no ano passado, informa o g1.

Mateus Henrique Reis de Lima estava em uma moto, junto com outro adolescente. Eles foram perseguidos pelo PM.

Seis meses após o crime, a Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou o soldado João Batista Manuel Junior por homicídio simples nesta quarta-feira (3). Ele também é alvo de investigação pela Corregedoria da PM.

Nas imagens, os garotos aparecem colidindo a moto no poste durante a perseguição. Um deles foge e o outro se esconde. Ao ver o agente se aproximando, Mateus se vira, abaixa, coloca as mãos na cabeça.

Mesmo rendido, o jovem levou dois tiros nas costas. Ao total, o PM disparou 14 vezes.

A vítima, que foi socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital.

Nenhum dos dois adolescentes tinham antecedentes criminais. Na ocasião, o outro jovem foi socorrido com dois tiros no braço, que o fizeram perder o movimento do membro.

Após sair do hospital, foi apreendido e segue na Fundação Casa por ato infracional análogo ao roubo.

A Secretaria da Segurança Pública informou que o policial está afastado das ruas e cumpre funções administrativas, e que a Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso.