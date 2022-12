PM de Sergipe reage a assalto a ônibus e mata suspeito na Bahia

Um policial militar de Sergipe reagiu a um assalto em um ônibus na manhã desta quinta-feira (15), na Bahia, e matou o suspeito que pretendia roubar os passageiros. O crime aconteceu dentro de um coletivo que fazia o transporte intermunicipal na BR-101, no Povoado Loreto, município de Rio Real.

Segundo a Polícia Militar de Sergipe, o suspeito, que estava encapuzado obrigou que o motorista parasse o ônibus. Quando ele entrou, o policial percebeu a ação e atirou. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do veículo. As informações são do g1.

Ninguém ficou ferido. Ainda de acordo com o g1, equipes do 11º Batalhão da PM de Sergipe, em Tobias Barreto, foram até o local prestar apoio ao militar.