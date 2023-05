PM desmonta acampamento utilizado por traficantes em Porto Seguro

Uma ação conjunta do 8° Batalhão da PM e da Rondesp Sul desarticulou nesta quinta-feira (18), um acampamento utilizados por integrantes de uma facção, na cidade de Porto Seguro, Extremo Sul da Bahia. Freezer e fogão, além de armas e drogas foram localizados.

Os PMs patrulhavam no bairro do Campinho, quando visualizaram homens armados. Os criminosos correram na direção de um manguezal e conseguiram escapar.

Com apoios de Baruk e Kira, animais pertencentes ao Pelotão de Operações com Cães do 8° BPM, os militares descobriram um acampamento, no meio do mato, utilizado para armazenar armas e drogas.

No local foram apreendidos duas espingardas calibre 12, simulacros de fuzil e pistola, um colete balístico, cerca de 1.000 munições dos calibres 9mm, 12, 40, 44 e 45, aproximadamente 9 kg de maconha, 6,5 kg de cocaína e cerca de 1 kg de crack.

As equipes seguem na região à procura dos traficantes foragidos.