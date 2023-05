Equipes da Polícia Militar encontraram câmeras vigilância e monitoramento instaladas em postes de forma irregular por criminosos no bairro do Arenoso, em Salvador, nesta quarta-feira (17). Os agentes desativaram as câmeras.

Os equipamentos foram achados na Rua Thomas Edson, no bairro do Arenoso, durante rondas.

Segundo o major Luciano Jorge Alves, comandante da 23ª CIPM, cinco equipamentos para monitoramento foram desmontados na região, em 2023.