PM dispara tiro de bala de borracha contra jogador em partida do Campeonato Mato-grossense

O jogo entre Aquidauanense e Águia Negra, nesta quinta-feira, no Estádio Noroeste, em Aquidauana, pela décima rodada do Campeonato Mato-grossense, foi marcado por cenas lamentáveis. Os jogadores das duas equipes protagonizaram uma briga generalizada aos 27 minutos do segundo tempo, após Pedro, do Aquidauanense, se desentender com o técnico Rodrigo Casca, do Águia Negra.

A Polícia Militar entrou no gramado para controlar a situação e deixou os ânimos ainda mais aflorados. Um policial deu um tiro de bala de borracha para o chão e, segundo informação da Rádio Avenida FM, ele acertou o pé do meia Rafael Xavier, do Águia Negra.



Aqui temos o primeiro momento da confusão entre os jogadores e a chegada da policia, no fim do video o que seria o tiro de bala de borracha no jogador que sai mancando, o camisa 10 do Aguia pic.twitter.com/Wt56zMsyKg — Reinaldo Andrade Raimundsson (@rei_raimundsson) April 15, 2021

Além disso, a PM deu voz de prisão do zagueiro Virgulino, também do Águia Negra, por desacato. O jogador teria chamado o policial de vagabundo.

Diante deste cenário, o árbitro encerrou o jogo por falta de segurança, mas, minutos depois de conversar com os capitães das equipes, voltou atrás e reiniciou o confronto. A partida terminou com vitória da Aquidauanense por 3 a 1. Após o jogo, Rafael Xavier e Virgulino foram levados para a delegacia para o registro da ocorrência.