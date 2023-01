PM é afastado após ser filmado agredindo mulher durante ocorrência em Salvador

Um policial militar foi afastado depois de ser filmado com comportamento agressivo ao atender uma ocorrência na Fazenda Grande do Retiro, na quarta-feira (18). Ele chegou a dar um tapa no celular que uma mulher segurava para tentar filmá-lo. Além da filmagem do celular, câmeras de segurança flagraram a cena.

O caso aconteceu pouco antes das 15h, quando uma pessoa chamou a Polícia Militar em meio a uma briga de família. Uma equipe da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local. Um dos três policiais, segundo relatos das testemunhas à TV Bahia, já teria chegado com comportamento agressivo, aparentemente procurando um homem. A identificação do PM mostra o nome "Cabo Cotorse".

Na frente da casa, estavam uma senhora e duas netas, que foram alvos de xingamento. Ele ainda usa spray de pimenta perto do rosto de uma delas. Depois, ele tenta intimidar a mulher para apagar o vídeo gravado e diz que ela será conduzida por desacato. Quando ela tenta falar, ele diz "calaboca sua d...".

Em nota, a Polícia Militar informou que ao tomar conhecimento da atuação do policial determinou a "imediata apuração dos fatos, bem como o afastamento do militar da atividade profissional".

O caso da família envolve uma acusação de cárcere privado, situação que deve ser averiguada pela Polícia Civil.