PM é agredido com garrafada na cabeça durante briga em Ilhéus; vídeo

Um policial militar foi agredido com uma garrafada na cabeça na tarde de domingo (1º) durante uma briga entre populares na Praia do Morro do Pernambuco, em Ilhéus. O momento foi gravado e circula nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Militar, dois agentes foram feridos durante uma intervenção para encerrar o conflito. Não há informações sobre o que motivou a briga entre as pessoas na praia.

PM é agredido com garrafada na cabeça durante briga em Ilhéus https://t.co/dLHRqNJ4rJ



Outro policial ficou ferido e duas pessoas foram presas

#Correio24h pic.twitter.com/c4e7E8NMKu — Jornal Correio (@correio24horas) January 2, 2023

Ambos os agentes foram socorridos para o hospital e passam bem. Dois dos agressores foram presos.

Segundo a Polícia Civil, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado contra homens que agrediram policiais militares Um adolescente foi apreendido na ação e terá o procedimento correspondente realizado, com prazo de 30 dias para sua finalização.