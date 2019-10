PM é baleado durante tentativa de assalto em Brotas

Um policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto em um bar no bairro de Brotas, em Salvador, na noite desta sexta-feira (18). Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma viatura foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo em um bar e quando chegou ao local encontrou com os bandidos.

Houve troca de tiros e uma das balas acertou a perna de um policial. Dois suspeitos também foram baleados e socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE). O PM foi atingido de raspão. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros dois homens.

Águas Claras

Na quarta-feira (16), Jefison Santana Cardoso, o Jefinho, 21 anos, foi preso suspeito de balear um policial civil no bairro de Águas Claras. A polícia contou que o crime ocorreu em um bar, depois que Jefinho se desentendeu com Maricélia da Silva Santos, proprietária do estabelecimento.

Após a discussão, ele teria deixado o local e retornado, em seguida, com duas armas. Além de Maricélia, também foi baleada Deise Vitória Teles Silva. As duas não resistiram aos ferimentos.

No momento do atentado, um policial civil estava no bar. Ele, o filho e o sobrinho dele também foram atingidos pelos disparos e socorridos para unidades hospitalares. Os nomes das vítimas e dos hospitais não foram divulgados.