PM é baleado no braço durante ronda no Nordeste de Amaralina

Um policial militar foi baleado na noite da segunda-feira (9), enquanto fazia rondas na Chapada do Rio Vermelho. Ele foi conduzido ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue internado.

Segundo a PM, o soldado da 40ª Companhia Independente (CIPM) estava com colegas na região quando a equipe foi surpreendida por homens armados que começaram a atirar.

O PM foi atingido no braço. De acordo com a última informação divulgada pela corporação, o quadro de saúde do PM é estável e sem risco de morte.

Os suspeitos de atirar contra a equipe da PM não foram identificados.