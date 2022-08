PM é filmado xingando e dando tapa na cara de torcedor do Vitória; veja

Um policial militar foi filmado agredindo um torcedor do Vitória na tarde de domingo (21), quando o Leão venceu o Paysandu por 1 a 0 no Barradão, em Salvador. O caso foi dentro de um ônibus no terminal da Estação Pirajá.

As imagens circularam nas redes sociais. No vídeo, o PM da Gêmeos aparece mandando o torcedor descer. "Vá, desgraça, passe logo. Desça, viado, vá", ordena. Depois, ele dá um tapa na cara do rapaz, que na sequência desce do coletivo, com o PM atrás. Uma mulher chega a questionar o que o rapaz fez.

A Polícia Militar informou em nota que o comando da Operação Gêmeos vai apurar a conduta do policial que aparece no vídeo.

A unidade informou que os PMs foram acionados por rodoviários e funcionários da Secretaria de Mobilidade (Semob) na tarde de ontem depois de denúncias de vandalismo e brigas envolvendo torcidas organizadas na Estação Piarajá.

No local, os PMs fizeram abordagens "a grupos e indivíduos aparentemente mais agitados", mas não flagrou nenum delito. Como também não havia testemunhas para apontar quem estava causando a intraquilidade no local, nenhum suspeito foi detido.