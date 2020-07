PM é preso após atirar pelas costas e matar motociclista em São Paulo

Após atirar nas costas de um motociclista em frente a um Batalhão da PM, um policial militar foi preso em flagrante na madrugada de sábado (25) em São Paulo, capital. A vítima, que segundo a Secretaria da Segurança Pública paulista havia roubado a moto horas antes, morreu logo depois de dar entrada em um hospital.

A ação do PM foi gravada por câmeras de segurança de uma padaria próxima de onde foram feitos os disparos. Primeiro, o rapaz aparece pilotando a moto em alta velocidade. O vídeo mostra, momentos depois, o rapaz voltando pela mesma rua no sentido contrário.

Nessa hora, aparece um policial fardado apontando a arma em direção ao motociclista, que para o veículo e, enquanto está descendo, ainda de costas, o policial atira. O rapaz cai e leva outro tiro.

O governo paulista mantém sob sigilo os nomes do policial e da vítima. O dono da moto, ainda segundo a SSP, teria reconhecido o rapaz como o que o assaltou horas antes.

Em nota, a pasta informou que o caso será investigado por agentes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). "A Polícia Militar instaurou Inquérito Policial Militar (IPM) e trabalha no esclarecimento dos fatos”, diz a nota.

Ainda segundo as imagens, diversas viaturas da Polícia Militar chegam ao local minutos depois. O policial que efetuou os disparos foi preso em flagrante pelos próprios colegas do batalhão, segundo a corporação.

O número de pessoas mortas por policiais no estado de São Paulo cresceu 21% no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados da própria secretaria, foram 435 mortes provocadas por PMs em serviço neste ano contra 358 nos primeiros seis meses de 2019.

Na semana passada, o governador João Doria anunciou o programa 'Olho Vivo'. A partir de agosto, parte da frota de policiais em todo o estado usarão câmeras acopladas nos uniformes.

A intenção do governo é distribuir 3 mil dispositivos até o fim do ano. Caberá, no entanto, aos próprios policiais acionar ou não a câmeras durante as ações policiais. Das agências.