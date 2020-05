PM encerra festa com mais de 100 jovens em Lauro de Freitas; veja vídeo

Um grupo de aproximadamente 100 pessoas decidiu ignorar as medidas de isolamento social e fez uma festa no bairro de Vida Nova, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A festa terminou apenas com a chegada da polícia, por volta das 4h.

De acordo com a Polícia Militar, todos os convidados estavam reunidos numa residência localizada na Rua Antônio de Pádua, na madrugada de domingo (3), consumindo bebidas alcoólicas e ouvindo som alto.

Após uma denúncia, policiais militares da 81ª Companhia Independente da PM (CIPM/Itinga) foram enviados ao local e flagraram a aglomeração. Ainda segundo a PM, os convidados foram advertidos e liberados, com a recomendação de que retornassem para suas casas.

Em um vídeo curto, feito por um suposto policial, é possível ver o momento em que os participantes da festa estão rendidos, com as mão na cabeça, em frente ao local onde ocorria a festa.

"Em plena pandemia, as autoridades determinando isolamento social..4h da manhã, Vida Nova, a guarnição veio atender a ocorrência e se depara aí, todo mundo sem máscara, sem obedecer o decreto, o confinamento, mais ou menos 200 pessoas na casa. E aí usando de tudo, drogas, prostituição, sem obedecer o rito das autoridades. Nós estamos aqui fazendo trabalho de idiota", indigina-se.

A PM não soube informar quem é o autor do vídeo, mas confirmou o caso relatado.

Assista: