PM encontra mais de mil documentos perdidos no Carnaval; saiba como recuperar

1.064 documentos perdidos já foram recuperados pela Polícia Militar da Bahia (PMBA) nos três circuitos oficiais do Carnaval 2023, na capital baiana, desde o início da folia. O serviço de resgate de documentos é montado, anualmente, para garantir o resgate.

A devolução acontece até domingo (26), das 8h às 20h, na sede da Ouvidoria da PMBA, localizada na Rua do Tijolo, 3º andar, na Barroquinha. Antes da retirada, é importante verificar se a instituição encontrou o documento. Para isso, basta acessar o site, na aba Documentos Perdidos, em Serviços para o Cidadão.

Passado este período, o folião pode resgatá-lo a partir da primeira segunda-feira após o Carnaval (27), das 9h às 17h, no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Shopping Barra, no posto da Ouvidoria da PMBA. Depois disso, os documentos serão devolvidos para os órgãos expedidores.

“As equipes da Ouvidoria da Polícia Militar estão trabalhando para catalogar e devolver os documentos aos titulares. Lembrem-se de acessar o portal para verificar se um de nossos policiais militares encontrou o documento perdido”, alerta o capitão Barroso, coordenador-geral das Ouvidorias da PMBA.