PM enviado ao DF é afastado após dizer que 'não tem marginal' entre golpistas

Um policial militar enviado pelo governo de Alagoas para o Distrito Federal gravou um vídeo afirmando que "não havia marginal" em Brasília e que iria tratar os responsáveis por atos terroristas "da melhor forma possível." A fala repercutiu mal no governo alagoano, que determinou o imediato afastamento do policial da missão e a abertura de um procedimento administrativo para investigá-lo. As informações são do Uol.

Diego Sabino integra o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) da Polícia Militar (PM) de Alagoas.

No vídeo, que foi divulgado pelo próprio militar, ele começa dizendo que está indo para Brasília por determinação do governador Paulo Dantas (MDB) em busca de ajudar na operação da Força Nacional para pacificar a capital federal.

"Toda manifestação é válida, mas ela tem de ser pacífica, e isso que vamos tentar fazer [em Brasília]: pacificar. Lá não tem nenhum marginal. Vamos tentar tratar essas pessoas, esses manifestantes da melhor forma possível", garantiu.

Ainda segundo o Uol, o vídeo foi visto pela cúpula da polícia como um ato de imaturidade do policial, que deveria focar em cumprir as ordens do comando, e não fazer juízo de valor antecipado.