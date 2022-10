PM escolta 5 mil urnas eletrônicas para 19 zonas eleitorais de Salvador e RMS

A Polícia Militar escoltou pouco mais de cinco mil urnas eletrônicas, na manhã deste sábado (1), até 19 zonas eleitorais na capital baiana e na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Na ação, coordenada pelo Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), foram utilizados 150 PMs e 76 viaturas. As urnas partiram do Centro de Apoio Técnico (CAT) do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), na BR-324, para escolas, entre outros locais de votação.

"Essa é uma das etapas do pleito eleitoral no nosso país. Acompanharemos as vans que estão sendo preparadas pelo TRE até os locais de votação. As nossas equipes também ficarão responsáveis pelo recolhimento das urnas, que acontecerá amanhã, após encerramento do pleito", explicou a major Gisele Dantas do COPPM, coordenadora da Operação de Escolta das Urnas Eletrônicas.