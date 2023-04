PM investigado por envolvimento em homicídio é alvo de operação na Bahia

Um policial militar foi alvo, na manhã desta terça-feira (25), da 'Operação Salitre', deflagrada em Juazeiro, no norte da Bahia, pelo Ministério Público estadual (MP-BA). Ele é investigado por suposto envolvimento no homicídio de Manoel Pereira de Carvalho, ocorrido em 5 de janeiro de 2017, no município.

A operação tinha o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal local. O segundo alvo, um civil, não foi localizado e se encontra foragido. Ele é apontado como um dos autores do crime.

Durante a ação, ainda foram apreendidas uma pistola calibre 40 sem documentação, com 25 munições, três carregadores, celulares, documentos e pen-drives nas residências dos suspeitos. A operação contou com a atuação de dez policiais civis e militares, dois delegados de Polícia e dois promotores de Justiça.

Um terceiro homem, indicado como irmão de um dos envolvidos com o homicídio, foi encontrado com uma quantidade de maconha. Ele foi conduzido à sede da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Juazeiro e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

A morte de Manoel Pereira, ocorrida na Rua Japão, bairro Maria Gorete, está sendo apurada em inquérito policial em andamento na Força Especial. Conforme as investigações, a vítima era ligada ao Sindicato Rural e trabalhava para regularizar, junto aos órgãos competentes, as terras pertencentes aos seus possuidores, localizadas na região do Salitre, situada em Juazeiro.