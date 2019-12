PM mata um dos envolvidos em chacina de Mata Escura 

(Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

Um dos suspeitos de participação na chacina de Mata Escura, que teve como vítimas quatro motoristas de aplicativo, foi morto em confronto com a Polícia Militar na noite desta sexta-feira (13), em Itinga, bairro de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). A troca de tiros aconteceu entre policiais da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar (Itinga) e três homens armados – o segundo também morreu e o terceiro conseguiu fugir.

Os quatro motoristas de aplicativos foram encontrados mortos, com sinais de golpes de facão, na manhã desta sexta-feira (13), na comunidade Paz e Vida, no bairro da Mata Escura. Os corpos foram encontrados enrolados em sacos plásticos, numa área de vegetação da localidade, a poucos metros de um barraco, onde as vítimas foram mantidas em cárcere privado, torturadas e depois executadas.

De acordo com o comandante da unidade, major Sérgio Dias, as equipes estavam em alerta desde a descoberta dos crimes, pois havia informações sobre a fuga dos envolvidos para a RMS. “Os policiais aguardavam a chegada de um guincho para a remoção de um veículo com restrição de roubo, quando outro carro, com três homens, chegou e encontrou a guarnição. Eles já desceram do segundo carro atirando", explicou.

Ainda segundo ele, dois homens foram atingidos e um conseguiu fugir. A dupla chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Entre os mortos está um dos suspeitos de ter participado das mortes em Mata Escura. Foram apreendidos dois revólveres, sendo um calibre 38 e um calibre 32.

“Ele ainda não foi identificado, pois no momento do confronto os dois estavam sem documentação, mas tudo indica que um deles é sim integrante da quadrilha responsável pelas mortes", afirmou o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado José Bezerra, e completou, afirmando que uma das vítimas reconheceu o suspeito como um dos autores do crime.

A assessoria de comunicação da Secretária de Segurança Pública (SSP) disse que o secretário Maurício Barbosa determinou prioridade na elucidação dos crimes. "As equipes estão mobilizadas e não tenho dúvidas que a localização de todos os envolvidos que participaram deste crime bárbaro é uma questão de tempo", afirmou.

O policiamento segue reforçado em Mata Escura e Jardim Santo Inácio. Qualquer informação que possa ajudar a polícia a chegar até os homicidas pode ser transmitida através do Disque Denúncia 3235-0000. O denunciante não precisa se identificar.