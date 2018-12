PM morre após ser esfaqueado em discussão em Ondina

Um policial militar morreu na noite deste domingo (9) depois de ter sido esfaqueado por um desconhecido em um beco da localidade conhecida como Alto de Ondina, bairro de Ondina, em Salvador.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência do Posto da Policia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE), Jailton Souza de Araújo, 50 anos, lotado na 40ª Companhia Independente da PM (Nordeste de Amaralina), foi atingido no pescoço, tórax, costas, abdomen e perna.

Jailton estava bebendo em frente a um bar, na Rua João Gonçalves Tourinho, por volta das 21h, quando recebeu uma ligação. De acordo com testemunhas que estavam com ele, após receber um telefonema, o PM se afastou do grupo com quem bebia, caminhou cerca de 30 metros até a Rua Aristeu - um beco transversal à João Gonçalves Tourinho.

Na via, ainda de acordo com testemunhas, o PM foi supreendido por um desconhecido que lhe esfaqueou.

Jailton era aluno a sargento da Polícia Militar. Ele, segundo a PM, havia acabado de entrar no curso para se tornar sargento. Antes, ele era cabo e estava na corporação havia 27 anos. A vítima morava na localidade conhecida como Alto da Sereia, no Rio Vermelho. O enterro do policial será 10h, nesta terça-feira (11), no Cemitério do Campo Santo.

O crime aconteceu por volta das 21h. O militar foi socorrido por uma equipe da 12ª CIPM (Rio Vermelho) para o HGE, mas não resistiu aos ferimentos. Jailton deu entrada às 21h53, sem sinais vitais. Ainda de acordo com informações do boletim, não há informações sobre autoria e motivação do crime.

Em nota, a PM informou que a Força Tarefa da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) investigará as circunstâncias da morte do policial.

Em 2017 foram 20 policiais militares mortos. Já em 2018, 16, incluindo Jailton.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier