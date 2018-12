PM morto em Ondina foi atacado com facadas por desconhecido em beco; vídeo

O policial militar Jailton Souza de Araújo, 50 anos, que morreu na noite deste domingo (9) depois de ser esfaqueado na localidade conhecida como Alto de Ondina, no bairro de Ondina, em Salvador, recebeu uma ligação, por volta das 21h, momento antes do crime. Ele estava bebendo em frente a um bar, na Rua João Gonçalves Tourinho, quando se afastou do grupo para atender o celular. O CORREIO esteve no local e conversou com testemunhas.

PM foi supreendido por um desconhecido que lhe esfaqueou, acertando o pescoço, tórax, costas e perna

(Foto: Nilson Marinho/CORREIO/Reprodução)

De acordo com as testemunhas, após receber o telefonema, o PM se afastou do grupo com quem bebia, caminhado cerca de 30 metros até a Rua Aristeu - um beco transversal à João Gonçalves Tourinho.

Na via, ainda de acordo com testemunhas, o PM foi supreendido por um desconhecido que lhe esfaqueou, acertando o pescoço, tórax, costas e perna. Jailton era lotado da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina).

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado no Posto da Polícia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE), ele chegou na unidade saúde, às 21h53, sem sinais vitais.

O grupo que estava bebendo não percebeu de imediato que o PM havia sido esfaqueado. De acordo com um morador, que prefere não revelar o nome, uma mulher que passava no momento foi quem avistou Jailton sangrando no chão. Ela foi responsável por avisar ao grupo que pediu apoio aos policias do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da PM, que fica a 100 metros do local.

Vídeo mostra policial sendo socorrido por PMs

Jailton, que morava no Alto da Sereia, no bairro do Rio Vermelho, era visto constantemente na região, onde costumava beber. No dia do crime, ele chegou à localidade no início da noite onde, segundo moradores, participou de uma rinha de galo.

"A comunidade é um lugar tranquilo, foi algo pontual, não acontece isso. Aqui moram muitos PMs e sempre foi muito seguro", acrescentou um morador do Alto de Ondina.

Ele, segundo a PM, havia acabado de entrar no curso para se tornar sargento. Antes, ele era cabo e estava na cooporação havia 27 anos. Em 2017, foram 20 policiais militares mortos. Já em 2018 foram 16, incluindo Jailton.

O enterro do policial será 10h desta terça-feira (11), no Cemitério do Campo Santo.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier