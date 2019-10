PM oferece curso de barbeiro para jovens da Santa Cruz

Cerca de 100 jovens moradores do bairro da Santa Cruz, em Salvador, estão em processo de formação para se tornarem barbeiros. O curso é uma iniciativa da Base Comunitária de Segurança (BCS) do bairro e o barbeiro Marcos Simas, e fazem parte do projeto Educação de Base, da Polícia Militar. As aulas acontecem no Colégio Estadual General Dionísio Cerqueira com turmas divididas entre 9h e 12h e 13h30 e 16h30.

Segundo a Corporação, o objetivo do curso é estimular o empreendedorismo e dar oportunidade aos jovens de se inserirem no mercado de trabalho. A segunda aula aconteceu no último domingo (20), sobre a técnica Mid Fade – que apresenta os fios das laterais raspados gradualmente –, com o proprietário do Studio Marcus Styllo 7.0, como Simas também é conhecido, em Paripe, bairro do Subúrbio Ferroviário.

A PM informou que o barbeiro Simas atua desde os 13 anos. Ele já realiza alguns trabalhos sociais em comunidades e topou desenvolver essas atividades para os jovens da Santa Cruz.

Em nota divulgada pela PM, o profissional contou que divulga os serviços no Instagram e se anima com a ideia de compartilhar o que sabe. “É mais uma oportunidade para eles se inserirem no mercado de trabalho, mesmo se não tiverem nível superior de estudo. Acredito que, como mudou a minha vida, a profissão pode ser mais uma saída de crescimento para essa galerinha”, destacou Marcos.

A comandante da BCS Santa Cruz, capitã PM Sheila Barbosa, ressaltou que a iniciativa é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico da comunidade e também dá oportunidade de profissionalização para a população. “Plantamos a semente do empreendedorismo nesta área de barbearia, para que eles consigam aumentar a renda familiar. Dessa forma, vão se afastando da violência e se aproximando de nós”, finalizou.