PM prende suspeito de tráfico e apreende 10 kg de maconha em Candeias

Dez quilos de maconha foram apreendidos nesta quinta-feira (2) em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, por equipes da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Os policiais faziam rondas no bairro Santa Clara quando notaram um quarteto em atitude suspeita. Os PMs trocaram tiros com os suspeitos e três dos homens fugiram, mas um quarto foi detido. A droga estava com ele, assim como uma balança usada para pesagem dos entorpecentes.

O suspeito preso e a droga apreendida foram levados para a delegacia da cidade. O delegado Vitor Eça informou que vai ouvir o homem e as medidas cabíveis serão tomadas.