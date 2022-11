PM prende três após tentativa de roubo contra motorista de aplicativo

A Policia Militar (PM) de São Paulo realizou a prisão em flagrante de três homens que sequestraram um motorista de aplicativo de 38 anos enquanto ele trabalhava na região do Tucuruvi, na zona norte da capital, na noite desta sexta-feira, 25. Segundo o motorista, ele foi atender uma corrida em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde buscou o trio. Durante a viagem, eles anunciaram o assalto. Um dos homens estava armado e, enquanto rodavam pela cidade, o bando tentou realizar transações bancárias com o celular do motorista, sem sucesso.

De acordo com os policiais, quando o motorista viu a viatura em patrulhamento na Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, ele abriu a porta do carro e pediu socorro, avisando que estava sendo sequestrado. Os PMs então viram os três assaltantes saindo correndo do veículo, mas todos foram alcançados pela patrulha e presos.

Com eles, foi encontrado um celular, uma quantia em dinheiro e dois óculos, todos da vítima. O caso foi registrado como tentativa de roubo e associação criminosa pelo 13º Distrito Policial (Casa Verde), também na zona norte.



