PM que matou Leandro Lo conhecia o atleta e provocou confusão em show, diz mãe

O policial militar que atirou e matou o lutador de jiu-jitsu Leandro Lo também era praticante do esporte, conhecia o atleta e foi o responsável por provocar a confusão no show. A revelação foi feita por Fátima Lo, mãe do campeão mundial.

"Ele era lutador na vida, nos tatames ele só trouxe alegria para a gente. Muito preocupado com a família. Ele era a alegria em pessoa e uma pessoa que fez isso com ele... E a pessoa conhecia ele, porque era do jiu-jitsu também, e acabou acontecendo. A pessoa já foi para isso, com certeza já foi pra isso, só que a gente não sabe o porquê", começou.

"Porque não tem explicação, a forma estúpida que aconteceu. Porque ele provocou uma confusão gente, justamente para o Leandro reagir e nessa ele tirou a vida do meu filho", disse Fátima em entrevista à TV Globo.

Leandro foi morto durante um show de pagode no Clube Sírio, na Zona Sul de São Paulo, neste final de semana.

O atleta morreu neste domingo (7) após ser baleado na cabeça pelo tenente da Polícia Militar (PM) Henrique Otávio Oliveira Velozo.

Henrique, que estava de folga e sem farda no dia da briga, se apresentou ainda no domingo à Corregedoria da PM, onde foi preso. A Polícia Civil, que investiga o caso, pediu a prisão do policial militar. Por determinação da Justiça, o tenente foi preso temporariamente por 30 dias. Ele está detido no presídio militar Romão Gomes, na Zona Norte.

Mais cedo, a mãe de Leandro postou uma homenagem ao filho nas redes sociais.

"Meu herói, lindo da mãe! Você foi um presente de Deus na minha vida. Vou sentir tanta sua falta, tá faltando um pedaço de mim. Te amo eternamente filho amado. Guardarei as lembranças boas que foram muitas. Vc fazia eu me sentir a mãe mais amada do mundo. Muito obrigada pelo seu amor , seu cuidado. Te amo muito, saudade eterna", escreveu Fátima Lo.