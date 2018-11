PM reforça policiamento perto de bancos por conta do pagamento do 13º

O pagamento do 13º salário deve injetar R$ 211,2 bilhões na economia brasileira, de acordo com a previsão do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Essa movimentação é garantida porque 84,5 milhões de brasileiros vão receber o 13º salário - o número é 0,6% maior do que o de 2017. A partir desta sexta-feira (30), quando é feito o pagamento da primeira parcela do rendimento, a Polícia Militar da Bahia informou que fez um reforço na segurança no entorno dos bancos para evitar assaltos aos baianos.

"As ações foram intensificadas nas zonas bancárias e comerciais em todo o estado com vistas ao aumento do público em razão do pagamento da primeira parcela do 13º salário e das compras de final de ano. A utilização do policiamento ostensivo a pé, com o uso de motocicletas e realização de blitz são algumas das estratégias para prevenir o cometimento de crimes contra o patrimônio nesse período", afirmou a PM, em nota. A corporação, contudo, não informou o efetivo.

Entenda o 13º salário

O que é o 13º salário?

Criado em 1962, no governo do presidente João Goulart, é um salário extra, depositado no fim do ano, para os trabalhadores. É uma gratificação de Natal que estipula que os trabalhadores recebam o valor correspondente a 1/12 de sua remuneração por mês trabalhado naquele ano. A referência para pagamento deve ser o mês de dezembro.

Quem tem direito ao 13º salário?

Todos os trabalhadores que têm a carteira de trabalho assinada. Pela lei, a partir de 15 dias de serviço, o trabalhador já tem direito a receber o 13º proporcional. O benefício também é destinado a aposentados e pensionistas do INSS.

Quando deve ser pago?

O 13º salário é dividido em duas parcelas. Para trabalhadores com carteira assinada, a primeira deve ser paga até esta sexta-feira (30). Já a segunda parcela pode ser depositada até o dia 20 de dezembro.

E para aposentados e pensionistas?

A primeira parcela já foi paga por antecipação, a partir de um decreto presidencial. Os beneficiários receberam entre agosto e setembro deste ano.

A segunda parcela começou a ser depositada na última segunda-feira (26). O prazo para que todos recebam é o dia 7 de dezembro. O cronograma para pagamento depende do valor previsto - os primeiros são os que recebem até um salário mínimo de pensão e aposentadoria (R$ 954, em 2018).

O que o 13º salário representa para a economia brasileira?

O pagamento da gratificação deve injetar R$ 211,2 bilhões na economia brasileira, de acordo com a previsão do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Essa movimentação é garantida porque 84,5 milhões de brasileiros vão receber o 13º salário - o número é 0,6% maior do que o de 2017.