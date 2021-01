A Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) resgatou 192 aves e conduziu 43 pessoas para a Delegacia, neste domingo, em Candeias. O grupo e os animais estavam em uma rinha de canto de pássaros, no bairro Urbis 1.

A Coppa foi acionada após uma denúncia sobre um torneio irregular. No local, os policiais encontraram 43 pessoas e as aves. "Algum deles possuíam autorização para ter os animais, mas não tinham permissão do Ibama para participar daquele tipo de evento. Então, todos acabaram conduzidos" explicou o comandante da unidade, major Amílton Teixeira.

Realizada dentro de um ginásio, a rinha contava com bastante estrutura, como barras de ferro para que as gaiolas ficassem penduradas. O grupo foi conduzido para a 20ª Delegacia Territorial (DT) de Candeias, e podem responder por crimes ambientais que têm entre penas, detenção de seis meses a um ano, e multa.

(Divulgação/SSP) (Divulgação/SSP) (Divulgação/SSP)