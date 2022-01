PMs fardados abandonam patrulha para beijarem mulheres na saída de balada

Dizem que mulheres têm fetiche em homens 'de farda', e os devidamente trajados policiais militares do Distrito Federal não só comprovaram como se aproveitaram desta história. Era horário de trabalho e eles estavam de patrulha, mas dois PMs ignoraram completamente os contratempos e começarama se atracar com mulheres na saída de uma balada na madrugada do último dia 31.

Para terem privacidade, os oficiais levaram as garotas para um galpão mais reservado. O que eles não contavam é que o lugar tinha câmeras que flagraram todo o rala e rola.

Nas imagens, divulgadas pelo portal Metrópoles, um PM aparece beijando uma das jovens, enquanto seu parceiro de farda, tal qual um vampiro, avança no pescoço de outra moça sem se intimidar com a presença de populares que passavam pela região.

Como tudo começou

Toda história, da conquista às vias de fato, foi filmada. Tudo começou por volta das 4h30, um pouco depois de eles terem chegado em uma viatura para acompanhar a movimentação no fim da balada. Em certo momento, um grupo se aproxima dos PMs, oferece um cigarro, e ambos começam a fumar.

Minutos depois, duas mulheres se juntam ao grupo. Ato contínuo, um dos PMs vai com uma delas para perto dos carros e começa a beijá-la. O clima esquenta e o casal procura um lugar mais reservado.

Lá, os beijos continuam, com direito a chegadas incisivas no cangote da donzela. A poucos metros, o segundo PM também começa a beijar uma jovem e se junta ao primeiro casal.

Em seguida, o quarteto vai para atrás de um bloco residencial e continua com a troca de carícias. São quase 20 minutos de beijos e abraços.

PMDF condena

Ao Metrópoles, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que o fato será apurado e instaurado o devido processo legal aos policiais envolvidos. “Ressaltamos que a PMDF não coaduna com nenhum tipo de desvio de conduta de seus policiais”, disse em nota.