PMs investigados por homicídios são alvo de operação na Bahia

Três policiais militares, um deles da reserva, foram alvos da Operação Expurgo, deflagrada na madrugada desta sexta-feira (12). Segundo a Políci Civil, o trio é suspeito de integrar um grupo de extermínio e investigado por dois homicídios em 2020, cometidos nas cidades de Lamarão e Serrinha.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. As diligências estão em andamento nas cidades de Serrinha, Lamarão, Água Fria e Conceição do Coité. A ação integrada conta com 30 policiais militares e civis, delegados e promotores. As ordens judiciais foram expedidas pelas comarcas de Santa Bárbara e Serrinha.

A ação é deflagrada em quatro municípios por equipes da Força Correcional Especial Integrada de Combate a Grupos de Extermínio da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), coordenada pela Corregedoria Geral (Coger), e dos Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) e de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) do Ministério Público da Bahia (MP-BA).