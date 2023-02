PMs salvam guardas municipais baleados por criminosos em Feira de Santana

Dois guardas municipais de Feira de Santana foram salvos por policiais militares da Rondesp Leste após serem baleados por criminosos na noite de segunda-feira (27).

Os profissionais municipais foram baleados por três suspeitos, durante uma ação de combate a roubo contra o patrimônio. Acionados após os disparos, os PMs foram até o bairro Pedra do Descanso e encontraram a dupla ferida. Rapidamente, com o kit de primeiros socorros, os PMs empregaram o protocolo Marc 1 e contiveram a hemorragia.

Os feridos foram conduzidos imediatamente ao Hospital Geral Clériston Andrade, onde permanecem internados.

"No ano passado todos os nossos policiais foram qualificados e formados no protocolo Marc 1 para intervenções como essa e todas as nossas equipes carregam, durante ação, um kit de primeiros socorros ", frisou o comandante da Rondesp Leste, major Fernando Cardoso.

A Polícia não confirmou se o trio de criminosos foi capturado.