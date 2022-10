PMs são flagrados bebendo durante horário de trabalho e são presos pela Corregedoria

Em uma tarde ensolarada do Rio de Janeiro, dois policiais foram flagrados tomando cerveja em uma padaria durante o horário de trabalho. O caso aconteceu neste sábado (8) e ambos estavam atuando no Segurança Presente de Marechal Hermes.

No momento do "descanso", os agentes foram presos e encaminhados para a Corregedoria, de acordo com o G1. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que os policiais foram autuados e levados à unidade prisional.

Em um trecho da nota divulgada pela ascom, eles alegaram que a corporação não aceita esse tipo de comportamento dos integrantes. "A Corporação ressalta que pune com rigor qualquer um de seus integrantes e que não compactua com desvios de conduta de seus membros", diz um trecho.