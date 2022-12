Pocah dispara: 'Acho é pouco' e internet suspeita de indireta para Gkay

A cantora Pocah postou um desabafo nas redes nesta terça (27), e os seguidores imediatamente ligaram a postagem a uma indireta para a polêmica envolvendo Gkay e Fábio Porchat.

Pocah postou a seguinte mensagem: “O que eu acho? Eu acho é pouco. Ai que ranço”, disparou a ex-BBB.

A mensagem viralizou, após os seguidores lembrarem que as duas subcelebridades já tiveram desafetos uma com a outra no passado. A promotora da Farofa chegou a torcer contra a cantora quando ela participou do BBB 21.

“Até você participando desse massacre? Que decepção. Independente de quem está certo ou errado, só desejo que a GKay tenha forças para suportar tudo isso e não desista de viver, pois tá foda, tá pesado, tá feio…”, disparou uma seguidora, respondendo a mensagem de Pocah no Twitter, defendendo Gkay.

“Gente, ok! Todo mundo já falou sobre o caráter da Gessica, mas acho que já deu. Algumas pessoas precisam mesmo de uma sacudida pra cair em si. Mas tô achando tudo isso mto pesado. Depois a menina se m4t4, aí quero ver… Sério mesmo. Tudo tem limite. Agora é o momento de deixar ela repensar seus atos. Mas chega de hate”, comentou outra.

Na época do BBB 21, Gkay fez uma postagem incentivando críticas a Pocah, e apagou em seguida.