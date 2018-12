Podcast #73: Entrevista exclusiva com Guilherme Bellintani

Guilherme Bellintani completa neste domingo (9) um ano como presidente do Bahia. Para marcar a data, trazemos uma entrevista exclusiva com o dirigente tricolor para o Bate-Pronto Podcast, programa gravado semanalmente pelo CORREIO.

O dirigente fez um balanço sobre a temporada 2018, falou sobre os próximos passos e entrou em detalhes sobre assuntos fortes para 2019. Os tópicos: orçamento, propostas por Ramires, mudança para a Cidade Tricolor, contratos com o Esporte Interativo e com a Caixa, entre outros.

E aí, será que Bellintani vai soltar algum furo sobre o Bahia de 2019?

Confira uma prévia da entrevista e escute na íntegra:





A partir do aumento previsto de orçamento do clube para 2019, em que você pretende investir esse valor?

A gente tem uma carga de dívida muito grande para pagar. E naturalmente nós, com a mudança para a Cidade Tricolor e crescimento na folha do futebol se for 10%, isso tudo tem impactos enormes no orçamento. Nós pretendemos crescer o orçamento do clube e crescer o do futebol. O Bahia fechou a folha do futebol este ano em R$ 3,2 milhões, incluindo comissão técnica. Com o aumento previsto vai para R$ 3,5 milhões.

Pretende manter o teto salarial de 2018?

Essa é uma das decisões que mais têm passado por nós nessa discussão orçamentária e de formação do elenco. Neste primeiro ano foi quase rigorosamente cumprido. Com Gilberto a gente saiu um pouco, era um contrato só de seis meses, um jogador que estava livre. Nós gastamos um pouco mais do que o teto, mas é normal, eu também não posso fazer uma gestão absolutamente engessada. Para 2019, a gente estuda talvez uma pequena mudança no teto, mas se acontecer vai ser muito pequena.

Já há posições definidas para reforçar o elenco?

A gente está definindo as renovações dos atletas que acabam o contrato agora, em dezembro. Essa decisão deve sair até segunda-feira (10). A partir daí a gente vai firmar e partir para fechar as negociações que estamos encaminhando. Uma coisa é certa: fomos menos eficientes no ataque em 2018. Então temos que ter cuidado especial com atletas que tenham características de gol, ou se não tiverem, tenham características de assistências e força no ataque.

Confira a entrevista na íntegra na edição #73 do Bate-Pronto Podcast





ATENÇÃO: O Bate-Pronto Podcast, gravado semanalmente pelos jornalistas do CORREIO, agora está disponível no SPOTIFY! Procure no aplicativo, assine e receba os programas em primeira mão. É de graça.

ATENÇÃO 2: Você também pode assinar o BPP e receber episódios no seu celular baixando um aplicativo de podcasts: Google Podcasts, SoundCloud, CastBox, Podcast Addict, Stitcher... Baixe e assine. É de graça.





Para ouvir agora, basta clicar no player abaixo ou fazer o download para escutar quando e onde quiser: