Podcast baiano vai discutir o cenário do forró no estado

O Podcast Tem Forró na Bahia entra no ar nesta sexta (29), às 19h, no Spotify, plataforma digital de áudio. O programa vai discutir e divulgar o cenário do forró, um dos ritmos musicais preferidos dos baianos. No programa de abertura será discutida a visibilidade dos forrozeiros no mercado fonográfico e também na mídia tradicionais e nos novos formatos digitais.

Nesta primeira temporada, serão exibidos 12 episódios que terão a participação de nomes consagrados do universo forrozeiro como Adelmario Coelho, Targino Gondim, Zelito Miranda, Del Feliz, Flávio José, Trio Nordestino, Quininho de Valente, Verlando Gomes, Marquinhos Café, França, Novinho da Paraíba, Forró do Tico, Estakazero, dentre outros.

Os novos talentos do forró baiano também participam das edições que trarão ainda temas como visibilidade, presença feminina, dança e o reconhecimento do ritmo como Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira.

Para o Tem Forró na Bahia foram produzidos mais de 100 horas de conteúdo com entrevistas exclusivas com artistas, pesquisadores e entusiastas do mais nordestino dos ritmos.

O Podcast estará disponível no Spotify e no www.saojoaonabahia.com.br.