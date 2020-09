Podcast de baiano e carioca, ‘This is Brazil’ chega a 300 mil downloads

Com o ambicioso objetivo de “salvar o país de si mesmo”, discutindo atualidades a partir de áudios de WhatsApp, o podcast semanal THIS IS BRAZIL, apresentado por Pedro Duarte, de Salvador, e Nícolas Queiros, do Rio de Janeiro, programa chegou a 303 mil downloads únicos. A marca foi atingida no lançamento do 18º episódio e surpreendeu a dupla, que lançou o programa no final de março e já é um dos destaques da produção de podcasts no país.

O podcast é sempre lançado na madrugada de sábado para domingo. "Os ouvintes nos procuram dizendo que somos companhia para o café da manhã ou para a faxina de domingo", conta o baiano Pedro Duarte.

O THIS IS BRAZIL acabou se tornando o “podcast da quarentena” para muitas pessoas, continuou crescendo, acrescentou a participação do ouvinte e novos quadros. “Não era a nossa intenção, mas foi uma coincidência interessante. E se as pessoas estão se divertindo nessa fase difícil, é isso que importa”, conta Nícolas Queiros.

O programa figura entre os 12 melhores do Brasil em 2020, segundo o Spotify. Além disso, ganhou o Memeawards, maior premiação de memes do mundo, com uma paródia audiovisual.

A dupla

Pedro e Nícolas são veteranos do podcast no Brasil, produzindo, escrevendo e palestrando sobre o tema há cerca de nove anos.

"A ideia é rir do nosso jeito brasileiro, fora da bolha da internet, das discussões improdutivas, dos Trending Topics falsos. É falar do Brasil que realmente importa, que é maior do que tudo isso”, define Duarte.

"Estabelecemos uma data limite para o Brasil que queríamos ‘resgatar’: antes de 2014, antes do 7 a 1, da derrota contra a Alemanha na copa. E falamos do povo do nosso país que se vira mesmo diante de todos os problemas", diz Queiros.

Números

O programa estreou no dia 27 de março. Os episódios têm em média 34 minutos de duração. São cerca de 13 mil downloads únicos por programa. Nos três primeiros dias após o lançamento de cada episódio, sempre figura entre os 50 mais baixados no Spotify. “Acredito que lançamos em um momento em que as pessoas queriam e precisavam rir”, conta Duarte.

“É muito difícil fazer humor no atual contexto, mas o brasileiro é um contador natural de causos. Acho que é por isso que as pessoas gostam do programa, se enxergam naquelas situações", completa.

Quem são

Pedro Duarte é jornalista e escritor. Colaborou com publicações da Editora Abril, globo.com, entre outras. É editor-chefe no Jovem Nerd. Publicou três livros, o mais recente "Gastaria Tudo com Pizza" (Pipoca & Nanquim, 2019). Participou da antologia "Reflexões sobre o podcast" (Marsupial, 2014). Palestrou sobre podcast e cultura digital em diversas edições da Campus Party e youPIX.

Nícolas Queiros é radialista e produtor audiovisual. Colaborou com a Sony, Warner e Universal Music; também com o Multishow.Trabalha na equipe de vídeo do Gshow, da Rede Globo. Trabalha com podcast desde 2009 e já palestrou em diferentes eventos sobre cultura digital.

Serviço

O que é: THIS IS BRAZIL (Podcast)

Episódios: 18 (até 31 de agosto)

Quem faz: produzido, editado e apresentado por Nícolas Queiros e Pedro Duarte

Onde escutar: principais plataformas de podcast.