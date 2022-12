Podcast de Mano Brown é o mais escutado do Spotify no Brasil

O podcast Mano a Mano se consagrou como a produção Original Spotify mais escutada no Brasil em 2022. Com oito episódios da terceira temporada no ar, Mano Brown faz uma pausa de final de ano e retorna no início de 2023 com episódios inéditos para encerrar a temporada.

Mano a Mano ocupa o segundo lugar no ranking da Bahia e terceira posição em São Paulo e no Rio de Janeiro e está no TOP 5 de mais outros 11 estados brasileiros: Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe.

2022 foi marcado por duas temporadas de Mano a Mano. Referência como podcaster e entrevistador, o rapper Mano Brown percorreu novos temas na segunda temporada, que estreou em 24 de março, e na terceira temporada, que estreou em 27 de outubro. Vale lembrar que, em 2021, o encontro entre Mano Brown e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na primeira temporada do podcast, foi o episódio de podcast mais escutado no Spotify no país.