Podcast faz apanhado dos últimos 40 anos do cinema baiano

O cinema baiano passou por inúmeras transformações nos últimos 40 anos. Cresceu, se desenvolveu e, hoje, é uma área que produz curtas e longas-metragem durante todo o ano. Para falar um pouco das principais mudanças do cinema da Bahia nessas quatro décadas, os jornalistas do CORREIO Dóris Miranda e Ivan Dias Marques bateram um papo com o cineasta e empresário Cláudio Marques num podcast especial para a celebração dos 40 anos do jornal. Cláudio, inclusive, elaborou uma lista de filmes baianos para que todos possam conhecer mais sobre a sétima arte produzida na Bahia.

Filmes (curtas e longas)

1. O Mágico e o Delegado - Fernando Coni Campos - 1984

2. Superoutro - Edgard Navarro – 1989

3. Héteros – Fernando Bélens - 1994

4. Talento demais - Edgard Navarro – 1995

5. Capeta Carybé - Agnaldo Siri Azevedo – 1996

6. Mr. Abrakadabra - José Araripe – 1996

7. Mãe - Umbelino Brasil e Fernando Bélens - 1998

8. Uma Cidade - Mônica Simões - 2000

9. Três Histórias da Bahia - Sérgio Machado, José Araripe e Edyala Yglesias – 2001

10. Samba Riachão - Jorge Alfredo - 2001

11. No Coração de Shirley - Edyala Yglesias - 2002

12. Cega Seca - Sofia Federico – 2003

13. Fim do Homem Cordial - Daniel Lisboa – 2004

14. Esses Moços - José Araripe – 2004

15. 29 Polegadas - Bernard Attal – 2004

16. Eu Me Lembro - Edgard Navarro - 2006

17. Filhos de João - Henrique Dantas – 2009

18. Cães - Adler Paz e Moacyr Gramacho - 2009

19. Pau Brasil - Fernando Bélens - 2011

20. Trampolim do Forte - João Rodrigo Matos - 2010

21. Sarcófago - Daniel Lisboa – 2011

22. O Jardim das Folhas Sagradas - Pola Robeiro – 2011

23. O Menino do Cinco - Marcelo Matos e Wallace Nogueira – 2012

24. Coleção Invisível - Bernard Attal - 2012

25. Doido Lelé - Ceci Alves – 2012

25. Jessy - Rodrigo Luna, Paula Lice e Roney Jorge - 2013

27. Jonas e O Circo sem Lona - Paula Gomes – 2015

28. Café com Canela - Ary Rosa e Glenda - 2017

29. Cinema de Amor - Edson Bastos e Henrique Filho – 2019

Extras, o cinema do Cláudio Marques

1. Carreto - Cláudio Marques e Marília Hughes – 2009

2. Nego Fugido - Cláudio Marques e Marília Hughes – 2010

3. Depois da Chuva - Cláudio Marques e Marília Hughes – 2013

4. A Cidade do Futuro - Cláudio Marques e Marília Hughes – 2016





