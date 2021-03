Podcast produzido na Bahia promete falar de poesia com bom humor

É possível falar de poesia com bom humor e voltado para o presente? O podcast Volteio, que estreia nesta terça (16), garante que sim. Serão lançados dois episódios semanais, em dois formatos. Às terças, com o Voltas, o podcast propõe um debate sobre poesia e sua técnica, além de apresentar um poeta a cada edição.

Os participantes vão falar sobre como entendem a poesia hoje e como divulgam seu trabalho. E ainda criarão um poema a partir de um exercício de escrita criativa. Nelson Maca, Marcos Vinicius Rodrigues e Raiça Bonfim estão entre os convidados.

Às sextas, são disponibilizados novos episódios do Laboratório do Risco, em que o apresentador Felipe Neiva dos Santos apresenta um texto inédito de sua autoria. São episódios que investem em uma produção experimental, com uma estrutura mais livre, em relação à forma e ao conteúdo.

“Quero usar essa nova plataforma - o podcast - não simplesmente para falar de livros ou de poesia, mas sim fazer poesia. Correr riscos. E dessa forma, quem sabe, ampliar as possibilidades de experimentação poética. Volteio é uma tentação”, diz Felipe, que é graduado em Letras e mestre em teoria literária pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).

Na última sexta estreou outro podcast produzido na Bahia: o CI.SSA, que traz uma série de entrevistas descontraídas com DJs, produtores e performers sobre a trajetória de eventos consolidados na cena local.

Na estreia, o CI.SSA recebeu os DJs Ian Fráguas e Joana para falar sobre a Back in Bahia, festa que valoriza a identidade musical do estado há quase sete anos. A temporada segue com novos episódios sempre às quintas-feiras. A arte drag queen do coletivo Shantay, o fervo político do movimento Manifesto e o protagonismo feminino do Punanny estarão nas próximas edições.

Já o podcast da Casa Preta, que discute a gestão de espaços culturais alternativos, também estreou neste mês e vai ao ar às quartas-feiras.