Podcasts informam com humor, diversão e descontração

Há quem prefira ouvi-los enquanto está lavando louça, enquanto outros o fazem no trânsito. Mas tem também quem pare tudo só para escutá-lo. Há quem goste dos mais longos, que podem levar até três ou quatro horas; outros preferem os mais curtos, mais objetivos, de cinco ou dez minutos. Uns preferem os mais mais informais ou descontraídos, enquanto alguns ainda gostam daqueles com formato mais conservador, da era pré-internet.

Assim são os podcasts, que vêm se consolidando como fonte de informação e entretenimento no Brasil, especialmente depois do surgimento da pandemia, que deixou muita gente em casa. E tem podcast dos mais diversos gêneros e direcionado aos nichos mais específicos.

No ano passado, um dos gêneros que atraiu mais audiência e repercussão foi o de entrevistas, com destaque para Flow e o Podpah, que atingem números impressionantes no Youtube, onde são transmitidos ao vivo e com imagem. Logo depois, as conversas ficam disponíveis nas plataformas de áudio.

O Flow tem 3,6 milhões de inscritos e seus programas passam de um milhão de views com frequência. A apresentação é de Monark e Igor 3K e a dupla faz questão de dizer que o Flow não é um programa de entrevistas, mas de bate-papo. Por isso, os dois preferem nem se preparar formalmente para fazer perguntas aos convidados. Se por um lado, deixa a conversa mais fluida e informal, por outro, as conversas ficam meio insossas e, pior: Monark e Igor perdem a oportunidade de arrancar algum "furo" do entrevistado. E os papos são longos: raramente, uma conversa leva menos que duas horas.

O Podpah segue uma pegada parecida no formato, em clima de bate-papo informal e, no YouTube, tem até mais inscritos que o Flow: 4,64 milhões. O maior sucesso do canal até hoje foi o papo com MC Kevin (1988-1921), que aconteceu poucos meses antes da morte do cantor. A entrevista chegou a 12 milhões de visualizaçãoes no YouTube e também está nas plataformas de áudio. Há um mês, o podcast recebeu o ex-presidente Lula e a conversa, que foi transmitida ao vivo, já tem mais de nove milhões de visualizações.

Mas se você busca algo além de bate-papo, tem opção de sobra. Quer ouvir comentários sobre cinema? Um dos melhores é o Cinema na Varanda, comandado por Chico Fireman, Michel Simões e Tiago Faria e que está nas plataformas de áudio. Apesar de seguir o tom informal da maioria dos podcasts, os três parecem seguir um roteiro e os comentários, ao contrário do que ocorre em outros podcasts sobre cinema, têm começo, meio e fim, o que dá mais consistência ao seu conteúdo.

Se a sua praia é a literatura, não deixe de ouvir o Página Cinco, apresentado pelo jornalista Rodrigo Casarin, que tem pós-graduação em Jornalismo Literário e é colunista do portal Splash, do UOL. Sem preconceitos, o podcast fala de livros clássicos aos últimos sucessos comerciais. E sempre tem um papo interessante com alguém ligado à literatura. No mês passado, Casarin conversou com o veterano jornalista esportivo José Trajano, mas foi muito além do esporte, já que Trajano é ótimo escritor e leitor voraz.

Quer dar umas risadas? O humor é outro gênero popular entre os podcasts e tem muita gente divertida produzindo conteúdo em áudio. E um dos mais bacanas é o de Rodrigo Marques, que integra o programa A Culpa é do Cabral, no canal Comedy Central. Cada edição tem um tema, como dinheiro, sono ou cinema. E, claro, cerveja e comida, provavelmente as coisas de que Rodrigo mais gosta. Veja nos boxes mais dicas que o CORREIO dá, nas áreas de música, literatura, humor, cinema e informação.

1) Informação e jornalismo

Mano a Mano é um podcast de entrevista comandado por Mano Brown. O rapper trata principalmente da diversidade de ideias e de pensamento. A série Pistoleiros, do Globoplay, sobre matadores do Rio de Janeiro, também merece ser ouvida. Mas, se quer algo mais leve, fique com O Lado B de Marrom, em que o colunista do CORREIO fala sobre os mais diversos assuntos com seu humor peculiar. O CORREIO também tem O Que a Bahia Quer Saber, com reportagens especiais, e o Bate-Pronto, sobre futebol baiano.

2) Literatura

Rodrigo Casarin fala sobre literatura e recebe convidados no podcast Página cinco. Já conversou com Nélida Piñon, Marina Colasanti e Mário Magalhães, autor da biografia sobre Carlos Marighella. Quer se aprofundar em cultura popular? Ouça o Sesc Cordel, que, além de ter citação de versos, tem conversas com autores deste gênero literário. Classicxs Sem Classe debate clássicos escritos por mulheres pouco lidas e às vezes não traduzidas.

3) Cinema e séries

Cinema na Varanda fala sobre os mais diversos gêneros da sétima arte e sem preconceitos: desde os blockbusters de Hollywood até o cinema sul-coreano. Mas se prefere o "cinemão", fique com o Rapadura Cast, mais voltado para a produção comercial e grandes sucessos. Tem também o Cena Aberta, produzido pelo GShow, apresentado por Mikannn, Max Valarezo e PH Santos, três jovens revelados pelo YouTube. O trio fala sobre cinema e séries.

4) Humor

O semanal Um Milkshake Chamado Wanda traz notícias, fofocas, opiniões e bom-humor sobre o mundo do entretenimento e a da cultura pop. Embora o humor não seja seu fim, costuma tratar os assuntos de maneira bem-humorada, o que acaba em uma boa dose de diversão. Mas se quer algo mais escrachado, fique com o Santíssima Trindade das Perucas, feito por três drag queens: Bianca DellaFancy, Duda Dello Russo e LaMona Divine. Elas falam com muito humor sobre o melhor da cultura pop, vivência LGBT e notícias.

5) Música

O G1 Ouviu é muito interessante: em vez de se restringir em falar de lançamentos, faz reportagens sobre diversos assuntos relacionados à música. Recentemente, entrevistou Kelly Key, sobre os 20 anos de carreira dessa que já foi uma diva pop brasileira. Um dos melhores episódios é sobre músicas que fizeram sucesso no programa Planeta Xuxa. Ouça também o B3, que tem Benjamin Back (conhecido como jornalista esportivo), João Marcello Bôscoli e André Barcinski. Os três conversam sobre o passado, o presente e o futuro da música nacional e internacional.