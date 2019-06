Podcasts: os queridinhos do momento

Se você ainda acha que os programas de notícia e as rodas de bate-papo são produções exclusivas das rádios, está na hora de se atualizar.

Com um grande conteúdo audiovisual disponível 24 horas, os podcasts se tornaram os queridinhos de quem gosta de estudar e se divertir sem sair do conforto de casa ou deixar o celular de lado. E com a popularização dos serviços de streaming, eles estão cada vez mais pop .

O podcast funciona como uma rádio, mas não é ao vivo. E isso faz toda a diferença para o engenheiro civil Felipe Duarte, 25 anos. “O rádio envolve você tirar uma parte do seu dia para dar atenção a ele. Já o podcast, você ouve no tempo que puder e quiser, se não prestou atenção, volta e repete até entender”, compara.

E são muitos os fatores que tornam esse tipo de programa mais atrativo, mesmo com as lives gravadas que as rádios disponibilizam para o público.

Para Maurício Tavares, 63, professor de Rádio Jornalismo na Faculdade de Comunicação da Ufba, o primeiro deles é que os podcasts são gravados para serem exibidos posteriormente, ou seja, é natural que o público se sinta mais confortável em escutar um podcast do que um programa de rádio ao vivo (em sua versão gravada), por conta da linguagem e do timing que os programas têm.

Assim como o conteúdo dos programas dos streamings, que apresentam uma diversidade difícil de ser encontrada na rádio convencional. “O podcast tem uma variedade maior. Uma rádio não pode ser hipersegmentada, já o podcast pode”, completa Maurício.

Podcasts se tornaram versáteis por serem fáceis tanto para produção quanto para o consumo (Foto: Reprodução)

Essa variedade de temas atrai a atenção de muita gente. Seja para estudar ou simplesmente passar o tempo, há sempre um episódio para acompanhar. Para Eric Bispo, 37, que é engenheiro e empresário, os podcasts representam seu tempo de estudo diário que, além de ampliar o conhecimento, o ajudam a inovar e tocar o seu negócio.

“Nunca consegui cultivar o hábito da leitura dentro da minha rotina diária, por isso decidi procurar acompanhar alguns podcasts que focavam em comentar livros com cases de empreendedorismo. Era uma forma de trazer novas reflexões sobre meus negócios e entender como algumas empresas estavam implementando modelos de gestão”, explica.

Mas, quando o assunto é diversão, os podcasts realmente se tornaram grandes plataformas de consumo. Segundo pesquisa realizada no ano passado pela Associação Brasileira de Podcasters (ABPOD), em parceria com a rádio CBN, 65% dos usuários escutam podcasts de comédia e humor, seja em sites ou streamings. Séries, filmes, televisão e cultura pop também são temas que ultrapassam 60% na preferência dos consumidores.

Pesquisa realizada em 2018 pela ABPOD em parceria com CBN (Foto: Reprodução)

Fenômenos

O levantamento feito pela ABPOD revelou mais de mil programas na lista de interesses dos participantes. Entre eles, mais da metade dos usuários tem o costume de acompanhar o Nerdcast, podcast do canal de YouTube Jovem Nerd, que tem mais de dois milhões de inscritos na página.

E foi com a rotina de escutar os programas que o estudante Yannick Braunstein, 25, se livrou de notas baixas no colégio. “Foi em 2011, quando estava no segundo ano, e tive uma prova sobre seleção natural. Uns dias antes da prova achei o programa que falava exatamente sobre isso. Durante as provas me lembrei das respostas por causa desse episódio”, disse Yannick.

No streaming Spotify, na sessão dos mais escutados, aparecem programas com diferentes temas. Com um perfil jornalístico, o podcast Mamilos debate temas que estão em alta na sociedade, como política, maternidade e diferentes comportamentos.

Os grandes veículos também entraram na onda dos programas gravados, como o jornal Folha de São Paulo, que tem investido na alternativa dos podcasts. O Café da Manhã aborda diariamente notícias importantes do Brasil e do Mundo. Já o Presidente da Semana é o ideal para estudar história: a cada programa, um resumo de cada um dos presidentes da história do Brasil.

CORREIO tem podcast sobre universo do futebol

O jornal CORREIO também tem um podcast para chamar de seu. O Bate-Pronto debate temas esportivos com os jornalistas da casa e já alcançou mais de 43 mil reproduções em pouco menos de dois anos.

“A ideia sempre foi que pudéssemos explorar nosso trabalho enquanto jornalistas esportivos, além do jornalismo impresso/digital. A gente procura inovar para que consigamos contribuir nas discussões sobre futebol e agregar na necessidade dos ouvintes”, explica Ivan dias Marques, um dos criadores do programa.

O produto trouxe no início do mês um guia completo sobre a Copa do Mundo Feminina, assim como um episódio que debateu os bastidores e negócios do futebol. “A proposta agora é fazer variações e descentralizar o podcast. Vai depender do tema”, completou Ivan.

Algumas dicas para estudar ou se divertir

Nerdcast: Para tirar do tédio quem gosta de filmes, séries, games e até teorias da conspiração. É um dos favoritos dos usuários de podcast

Mamilos: Traz temas que estão em alta na sociedade, como política, maternidade e comportamento. Com uma pegada jornalística, representada por vozes femininas

Café da Manhã: Produzido pelo jornal Folha de S. Paulo, o podcast diário traz as notícias recentes para os ouvintes, sempre com a intenção de informa-los antes de saírem de casa

Presidente da Semana: Também feito pelo grupo da Folha, esse serve para quem quer estudar história e política de um jeito diferente. Cada programa traz um resumo do que foi o governo de cada presidente da república do Brasil, desde Marechal Deodoro da Fonseca até o atual presidente Jair Bolsonaro

ResumoCast: Podcast semanal que, a cada episódio, debate um livro sobre empreendedorismo. Para aqueles que querem aprender mais sobre modélos de negócios e inovação na gestão

Bate-Pronto Podcast: Produto original do CORREIO, os jornalistas esportivos da casa trazem para os programas temas especiais com convidados. Recentemente, foi lançado um episódio com um guia geral sobre a Copa do Mundo Feminina de Futebol

*com orientação do editora Ana Cristina Pereira