Pode pedir música? Zagueira do Liverpool faz 3 gols contra; veja

Uma situação inusitada aconteceu no SheBelieves Cup, um torneio de futebol feminino que é disputado anualmente nos Estados Unidos. Durante a partida contra as anfitriãs, a seleção da Nova Zelândia viu a zagueira Meikayla Moore marcar três vezes, todas no primeiro tempo. Até aí, tudo bem. A questão é que os gols foram todos contra.

A zagueira de 25 anos, que defende o Liverpool, acabou sendo substituída aos 40 minutos da etapa inicial, visivelmente abatida. A partida, que aconteceu no último domingo (20), acabou com vitória americana por 5x0.

O primeiro gol veio logo aos 5 minutos. Meikayla tentou cortar um cruzamento da esquerda de Sophia Smith, mas errou a mira e mandou para o fundo da própria rede. Apenas um minuto depois, uma bola vindo da direita atingiu a jogadora no rosto e assinalou o segundo gol dos Estados Unidos - e o segundo contra dela.

O infeliz hat-trick foi decretado aos 36 minutos. Na tentativa de interceptar um lindo passe de Margaret Purce, Meikayla colocou o pé esquerdo e vez o terceiro. Pouco depois do lance, ela foi consolada na lateral pelas companheiras de equipe.

Not great ????



New Zealand’s Meikayla Moore has a hat trick against the US…of own goals. ????



(via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE — OddsChecker (@OddsCheckerUS) February 20, 2022

Os Estados Unidos selaram a vitória com mais dois gols, de Ashley Hatch e Mallory Pugh. As anfitriãs estão na segunda colocação do SheBelieves Cup, com quatro pontos, atrás apenas da Islândia, com seis. A República Tcheca está em terceiro, com um ponto, e a Nova Zelândia está na lanterna, após duas derrotas.