Pódio com Rayssa Leal é o mais jovem da história da Olimpíada

O pódio do skate street feminino, que teve Rayssa Leal com a medalha de prata, é o mais jovem registrado pela Olimpíada desde 1896. A informação foi confirmada após um levantamento feito com dados do Comitê Olímpico Internacional e do Olympedia, site que reúne informações sobre os Jogos e é mantido por pesquisadores internacionais.

Ao todo, a idade somada das três atletas medalhistas da modalidade é de 42 anos. A Fadinha ganhou a prata com 13 anos, assim como a japonesa Momiji Nishiya, que levou o ouro. Já Funa Nakayama, que ficou com o bronze, é um pouco mais velha: tem 16 anos. Ou seja, a média de idade é de 14 anos.

Antes, até a Rio-2016, as médias etárias mais baixas dos pódios eram de 15 anos. Todas em modalidades femininas, e em competições da natação e da ginástica nas edições de Munique-1972, Moscou-1980 e Barcelona-1992.

Há uma ressalva, porém. Os dados do levantamento revelam que 6.724 atletas, sejam eles medalhistas ou não, aparecem sem indicação da idade nos registros. Isso significa 3,6% da amostra de 187.452 competidores.