Poesia e bordado para contar a história de João Cândido, líder da Revolta da Chibata

Baiana, Flávia Bonfim tem sua vida espalhada pelo mundo. Escritora e ilustradora premiada internacionalmente, ela lança neste sábado (26) o livro O Adeus do Marujo, uma coletânea de poemas que narram a vida e obra de João Cândido (1880-1969), líder da Revolta da Chibata, no Rio de Janeiro, em novembro de 1910. Algumas das ilustrações do livro venceram, em 2021, um prêmio internacional na Coréia do Sul, o Nami Concours, na categoria Green Island.

O lançamento acontece na Biblioteca do Goethe-Institut, na Vitória, a partir das 15h. O evento conta com leitura do livro, contação de histórias e uma oficina.

"Meu primeiro contato com João Cândido foi na escola, quando a gente estuda algumas revoltas como a dos Malês, Sabinada, da Chibata. Me lembro bem de João Cândido, inclusive porque quando eu fiz vestibular, e isso vim me lembrar depois, a pergunta aberta de história foi sobre essas revoltas. E eu fiquei super feliz porque tinha elas na ponta da língua e na ponta da caneta. Isso marcou um momento, mas foi uma coincidência que anos depois viria realizar esse livro", recorda a autora.

Com 48 páginas, o trabalho resgata a figura do marinheiro negro e pobre, que viajou o mundo antes de comprar briga por mais respeito e melhores condições de trabalho para a categoria. Vale lembrar que eram os primórdios do fim da escravidão, em 1888, e também os anos iniciais da República, proclamada em 1889.

"Há uns cinco ou seis anos, estava na Bahia com Mariana (Warth, editora da Pallas) e ela me desafiou a pensar um livro sobre esse herói. Topei, claro. E fui me aproximando dele de forma visceral. Apesar de ser um personagem de muito destaque na história do nosso país, é recente a importância que estamos dando a ele, em especial", afirma.

A história de João Cândido é contada por Flávia através de bordados sobrepostos em fotos dos jornais. O próprio nome do livro faz referência a um bordado feito por João Cândido enquanto estava preso na masmorra de Ilha das Cobras. Bordando, ele passava o tempo na cela e ocupava a mente entre os duros dias que viveu ali junto a seus 17 colegas que atuaram na Revolta, que prometeu uma verdadeira revolução no Rio de Janeiro.

"A importância de falar de João Cândido é reconhecer e sublinhar momentos marcantes e recondutores da nossa história. Conhecer e reconhecer também os personagens, as vidas que marcaram essas passagens e entender que tudo o que aconteceu antes é parte do que vivemos hoje", pontua a autora.

Ela frisa que todas as conquistas vieram de lutas importantes dos nossos antepassados e nossas ancestrais. João Cândido, a Revolta da Chibata e todos os outros marinheiros que estiveram juntos com ele formam um capítulo importante nessa corrente de resistência e nessa linha da história, que encontra em autoras como Flávia Bonfim, tramas sensíveis para serem contadas e eternizadas.





FICHA

Livro: O Adeus do Marujo

Autora: Flávia Bomfim

Editora: Pallas

Preço: R$ 89 (48 páginas)



Música no fim de semana

Roberto Mendes comemora 70 anos (Foto: Divulgação)

Dupla comemoração - O domingo (27) será de comemoração dupla no Palacete das Artes, na Graça: pelos 15 anos do museu e 70 do cantor e compositor Roberto Mendes, completados no último dia 22. Filho de Santo Amaro da Purificação, cidade da qual nunca se mudou, sua música viajou o mundo em sua própria voz e na interpretação de artistas como Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso, Sérgio Mendes, Gilberto Gil e Daniela Mercury, entre outros. No show, gratuito, às 17h, Roberto vai apresentar os repertórios dos seus mais recentes lançamentos: Na Base do Cabula e Catetê, bem com clássicos da sua carreira, composições marcadas pelo xaréu e pela chula, gêneros musicais tradicionais da sua região, aos quais se dedica com afinco e amo em seus álbuns, livros e shows.



Sopro do Interior - O cantor, compositor e instrumentista cachoeirano Mateus Aleluia Filho apresenta domingo (27), no Teatro Molière, na Aliança Francesa, seu mais novo show, Sopro do Interior, mesmo nome do seu primeiro EP lançado em 2021. A apresentação marca o lançamento oficial do álbum em Salvador, depois do artista ter circulado por estados como Minas Gerais e São Paulo. Acompanhado pelos músicos Márcio Pereira e Sebastian Notini, Mateus executa as 4 faixas do trabalho, além de canções como Descendente de Africano, gravada em dueto com Margareth Menezes no projeto Moa Vive!, lançado mês passado pelo Itaú Cultural, onde além de cantar também toca trompete. Ele também reverenciar seu pai, Mateus Aleluia, nas músicas Ogundê, Nanã e Deixa Gira Girar. Ingressos: R$40 | R$ R$ 20 à venda no site da Sympla.



Sessões especiais no cinema

Harry Potter e a Câmara Secreta volta às telonas (Foto: Divulgação)

Assim se passaram 20 anos

As sessões especiais de Harry Potter e a Câmara Secreta em comemoração aos 20 anos do filme acontecem neste sábado (26), em cinemas de todo o Brasil. Desta vez, os Potterheads poderão conferir novamente nas telonas o segundo longa da franquia Harry Potter. Originalmente lançado em 2002, o filme já ultrapassou a marca de US$ 880 milhões em, com 4,5 milhões de espectadores só no Brasil. Sessões às 15h, 18h15 e 20h30 nos cinemas UCI Shoppings Barra, Shopping da Bahia e Paralela.



Matinê com Pantera Negra

O filme Pantera Negra: Wakanda Forever, de Ryan Coogler é o filme desta semana da matinê do Cine Metha Glauber Rocha. A sequência da saga iniciada por Chadwick Boseman interpretando T’Challa será exibido neste domingo nas quatro salas do complexo, às 10h30, sendo duas sessões dubladas e duas legendadas, com ingressos por 4 reais. Com a morte do soberano de Wakanda, o país fica sem um Pantera Negra, mas um novo inimigo rompe as fronteiras do país, levando a princesa Shuri, Okoye (Lupita Nyong’o), as guerreiras Dora Milaje e o líder da aldeia Jabari, M’Baku, a superar a perda de T’Challa e encontrar novo aliados para combater esse poderoso adversário.