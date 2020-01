Poesia e tradição religiosa no Carmo

Que tal começar a tarde deste domingo (5) em uma boa sessão de poesia e performances artísticas e depois seguir para acompanhar uma bela manifestação religiosa na Lapinha?

Pois assim será mais uma edição do Pós-Lida na Casa Boqueirão (Santo Antônio Além do Carmo). O recital apresentado por James Martins terá ainda a participação da dançarina Inah Irenam, do poeta Lúcio Agra e da Banda Além do Caos, com Ricardo Correia. James vai recitar poemas de João Cabral de Melo Neto, que faria 100 anos no próximo dia 9.

Depois do recital, há o grande final: quem estiver disposto vai seguir até a Lapinha para acompanhar o tradicional desfile dos Ternos de Reis. “Foi uma coincidência de datas, então resolvemos acrescentar essa caminhada. E também resolvemos homenagear o Padre Pinto, já que esta é a primeira Festa de Reis da Lapinha sem a presença física dele”, diz James.

Padre Pinto (1947-2019) foi pároco da Igreja da Lapinha e, segundo James, teve papel fundamental na manutenção da Festa de Reis dali. “Ele revitalizou a manifestação no final dos anos 80, quando a Festa estava em baixa e ele teve essa preocupação”, diz James.

O religioso teve um outro papel importante: ele criou o Terno da Lapinha, em 1993, chamado Terno da Anunciação. Padre Pinto ganhou até uma marchinha em sua homenagem, para ser cantada neste domingo.

Serviço - Casa Boqueirão (Rua Direita do Santo Antônio, 56, Santo Antônio Além do Carmo). Domingo (5), às 16h30. Ingresso: R$ 5