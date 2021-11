Poeta Elton Magalhães lança livro de cordel com histórias do Bahia

Os amantes do futebol que gostam de leitura vão ganhar mais uma opção que une o esporte e a literatura. O poeta Elton Magalhães vai lançar, neste sábado (27), 'Épico Esquadrão', livro de cordel com histórias do Esporte Clube Bahia.

O evento de lançamento será na loja Esquadrão, localizada na Fonte Nova, às 14h. Ao todo, o livro reúne nove contos acompanhados de imagens históricas do Tricolor de Aço.

“Eu já tinha lançado outros cordéis sobre o Bahia, mas nos formatos tradicionais de folhetos ou livretos. Agora, é um livro com um material mais consolidado, incluindo imagens raras da história do Bahia. O clube tem dado total apoio ao projeto, cedendo essas imagens históricas, além do direito de uso da marca e o espaço da loja para o lançamento. Estou muito feliz", disse Elton, que além de torcedor declarado do Bahia é professor de Literatura do Instituto Federal Baiano (Ifbaiano).

De acordo com o poeta, a ideia de lançar um livro de cordel com histórias do tricolor surgiu em 2013 e parte do conteúdo chegou a ser divulgado na internet. O livro, inclusive, chega no ano em que o Esquadrão completa 90 anos de existência.