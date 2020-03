Poeta Marcelo Caettano apresenta clipe de #FiqueEmCasa

Poesia, música, imagens, computação gráfica e um apelo: fique em casa. O poeta Marcelo Caettano se juntou a outros profissionais no clipe #FiqueEmCasa, que pede à população brasileira, no geral, para que se mantenha isolada por conta da pandemia do coronavírus.



“Na guerra contra a Covid-19 todos nós temos que lutar a favor da vida e do jeito que der, minha arma é a poesia. Foi assim que nasceu esse clipe”, conta Caettano. Ele postou o texto na conta dele do Instagram e logo o DJ Mauro Telefunksoul se ofereceu para colocar ‘beats’ na poesia. Com a edição de imagens de Ana Luísa Ribeiro e efeitos de Marcelo Penha, o clipe ficou pronto.



“Fizemos o clipe em três dias. Estávamos todos sintonizados na certeza de que precisamos levar uma mensagem certeira e objetiva pra o maior número de pessoas possível. O recado era: Fique em casa. Ainda que alguns irresponsáveis digam o contrário...”, revela o poeta.



Confira o clipe de #FiqueEmCasa: